Sin embargo, los encuentros de Nacional, Santa Fe, Águilas y Cali irán al mismo tiempo debido a que estos 4 equipos compiten entre sí por los 2 cupos que aún hay disponibles para los cuartos de final.

A continuación, la programación completa:

Viernes 9 de noviembre

7:45 p.m. – Chicó vs. Huila (TV: WIN)

Sábado 10 de noviembre

3:15 p.m. – Tolima vs. Patriotas (TV: WIN)

5:30 p.m. – Once Caldas vs. A. Petrolera (TV: WIN)

6:00 p.m. – Equidad vs. América (RCN)

7:45 p.m. – Medellín vs. Envigado (TV: WIN)

Domingo 11 de noviembre

5:30 p.m. – Leones vs. Nacional (TV: RCN)

5:30 p.m. – Millonarios vs. Santa Fe (TV: WIN)

5:30 p.m. – Águilas vs. Bucaramanga (TV: WIN)

5:30 p.m. – Cali vs. Pasto (TV: WIN)

7:45 p.m. – Junior vs. Jaguares (TV: WIN)