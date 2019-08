Lo hizo cuando tuvo la oportunidad de formular una pregunta a Egan en la rueda de prensa. Tan pronto le dieron el micrófono a Chemas el comentario fue:

“Muchas gracias a todos, y en especial a nuestro gran Egan Bernal. Muchas gracias también, nos encantó que esta celebración haya sido con su gente, con los ciclistas, con la gente del deporte ¡y pocos lagartos!”.

Enseguida, los miles de asistentes a la plaza central de Zipaquirá soltaron risas y hasta el mismo Bernal se sonrió. Obviamente, los aplausos por el comentario del periodista no se hicieron esperar.

Luego, la pregunta de Escandón se centró en la parte humana del campeón y su pasión por luchar contra el sufrimiento, característica que lo llevó a lograr este tipo de triunfos. Además, le preguntó por posibles sugerencias para los ciclistas que vienen detrás suyo que quieren aguantar pruebas deportivas tan duras.

“Yo creo que hay que soñar. ¿Por qué no ganar un Tour de Francia? ¿Por qué no ganar un Giro de Italia? Si son niños, por qué no soñar. Cuando yo era niño yo también soñaba con ganar un Tour de Francia, un Giro, una Vuelta a España, uno jugaba. Yo creo que ellos también tienen derecho a soñar, tienen derecho a tener esperanza”, respondió Bernal.