“A Nairo le empieza a ir nuevamente bien. Este año le fue mal porque todo este 2018 estuvo en invierno y por eso fue que se afectó, que le dio gripa, que le pasó una cosa y otra cosa. Nairo Quintana vuelve a subir”, advirtió la numeróloga, aunque no se animó a pronosticar si el ciclista boyacense ganaría o no el Tour de Francia, la carrera con la que Quintana está obsesionado porque es la única gran vuelta que aún no ha ganado.

Forero también habló de Miguel Ángel ‘Supermán’ López, corredor que ya confirmó que en 2019 no participará en el Tour de Francia y que, por lo tanto, sus grandes objetivos para el año entrante son el Giro de Italia y la Vuelta a España.

“Él (López) es número dos. Todos los número dos van a estar en momentos de inestabilidad, entonces puede ganar, puede perder, puede ganar, puede perder. Ahí se va”, concluyó Forero sobre la temporada que tendrá ‘Supermán’ luego de que en 2018 fuera tercero en la carrera italiana y en la ronda española.

A continuación, el momento en el que la numeróloga entrega sus predicciones sobre los dos ciclistas boyacenses en Noticias Caracol: