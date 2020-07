green

Así lo dio a conocer el diario La Tercera, medio que señaló que el primer recorte –por el 50 %– se hizo en abril de 2020 y que se pactó hasta julio del mismo año, por lo que ahora le propusieron un trato igual: rebaja de la mitad hasta septiembre.

El rotativo reveló que en abril el estratega vallecaucano aceptó de inmediato, mientras que en esta oportunidad sus representantes avisaron que analizarán el pedido, pues no es de carácter retroactivo.

Según La Tercera, el salario de Rueda y su cuerpo técnico, al que pertenece el también ‘cafetero’ Bernardo Redín en condición de asistente, empezó siendo de 2,6 millones de dólares anuales en 2018, mientras que en 2019 pasó a 3,2; pues se incrementa cada año.

El entrenador no tiene acción con el combinado de la estrella solitaria desde el 15 de octubre de 2019, cuando venció 3-2 a Guinea en un amistoso celebrado en España, con lo que podría completar un año sin dirigir, ya que no es seguro que las eliminatorias suramericanas empiecen en octubre de 2020 si se tiene en cuenta que el pico de pandemia del coronavirus aún no ha llegado a los países de la región.