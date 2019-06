Terminado el partido del pasado 12 de mayo, Pinto empezó a recibir agresiones verbales por parte de los hinchas del América y casi fue impactado por un botellazo que lanzaron desde la tribuna.

En ese entonces, un video puso en evidencia que Pinto respondió a esos insultos con varios gritos, mientras era escoltado por varios policías. “Que les devuelvan a ‘Miguelito’”, exclamó el técnico de Millonarios mientras se retiraba del campo de juego, haciendo referencia al narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, quien estuvo relacionado con el América de Cali en la década de los 80, justamente la más exitosa del cuadro escarlata.

Presentes ese día en el estadio también se quejaron de que el estratega les gritó: “A mí ya no me ganan, ya no tienen a los Rodríguez”.

Es por eso que muchos hinchas del América recordaron ese comportamiento de Pinto minutos después de que el equipo caleño derrotara a Millonarios por 2 a 1 en el estadio El Campín de Bogotá y lo dejara sin la anhelada final que tenía casi asegurada.

La mayoría de aficionados escarlatas indicaron que Pinto sufrió este miércoles una lección de humildad y que el karma le pasó una cuenta de cobro dura. Estas fueron algunas de las publicaciones que hinchas del América hicieron al respecto:

Y ahora que estará diciendo el señor Pinto, obvio no están los Rodriguez ahora más que cierto esa frase que dice la lengua es … 🤐 Ay @AmericadeCali le dio una manita a @DeporPasto 👏🏽👏🏽 bien por nuestros ex jugadores @casTa1326 Neto Volpi y Camilo Ayala merecido. — 𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐙𝐮ñ𝐢𝐠𝐚  (@SaraZuiga) June 5, 2019

Vamos mecha, nunca creyeron en ustedes malditos sinverguenzas !!! Fuera gallinas !! Que viva pasto carajo !!! Pinto veni veni que los Rodríguez te mandan saludos !!! — EL AGUANTE ROJO (@elaguanterojo_) June 5, 2019

Pinto técnico de millonarios: "ustedes ya no me ganan porque no tienen a los Rodríguez" la lengua es el azote del culo, hay tenés por agrandado, arrogante y bocón. pic.twitter.com/ZJ6K4huw2X — Yhon Vasquez (@YhonVasquez1992) June 5, 2019