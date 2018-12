“Me sorprendió que River contrate un jugador que no es profesional. Tiene el físico de un verdulero, de un carnicero, de una persona que come asados y toma vino durante las 24 horas. El fútbol argentino es muy profesional y cuando uno ve estas imágenes se sorprende”, aseguró Carrozza en una entrevista que el programa Saque Largo de Win Sports le hizo el pasado 23 de enero.

Esas declaraciones y el tuit en el que criticaba la contratación del ‘10’ “porque de arranque está más gordo que yo” fueron recordados por cientos de personas minutos después de que Quintero marcara un golazo para darle la Copa Libertadores a River Plate ante Boca Juniors.

Les presento a Juan Fernando Quintero, el refuerzo de River que hace tiempo no juega y Pekerman borró de la selección de Colombia. Podrá ser un crack pero de arranque está más gordo que yo. pic.twitter.com/jClZrXd5dY — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) January 23, 2018

Muchas personas le cobraron sus publicaciones a Carrozza, pero este no le dedicó ni una sola línea en su Twitter a la notable anotación de ‘Juanfer’.

Por el contrario, el periodista catalogó la final de la Libertadores entre los dos equipos más grandes del fútbol argentino como “el peor partido de la historia”. Antes y después de consumado el título para River Plate, Carrozza se dedicó a criticar a los directivos de los equipos finalistas y la Conmebol por negociar este partido histórico por “un puñado de euros”.

A continuación, varios de los tuits con los que el periodista argentino reaccionó al resultado de la Copa Libertadores:

Negociaron jugar el partido más lindo de la historia entre chetos, barras y turistas que creen que la pelota pica porque tiene un conejo adentro. Y acá nos dejaron una guerra de pobres contra pobres y un foco de conflicto en cada esquina del país. Métansela en el or*o. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) December 9, 2018

Influencers, chetos, millonarios, españoles, turistas, ex jugadores, periodistas pagos, barras, políticos, empresarios y algún que otro laburante que gastó tres meses de sueldo en un partido de fútbol. Los que tenían que estar, lo ven por Fox Sports. Qué lo disfruten. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) December 9, 2018