Fernando Castro no quiso recibir preguntas en la rueda de prensa posterior al compromiso disputado en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, donde se limitó a decirles a los periodistas que callaría para evitar problemas.

“Todos me van a perdonar, no quiero hablar hoy porque no me quiero hacer sancionar. Doy la cara por los seguidores del América, pero lo que vi acá, espero que no lo vuelva a ver en mi vida”, indicó.