View this post on Instagram

‪¡Azules días Embajadores! 😁👍🔵⚪️ Hoy iniciamos una nueva fase, hoy iniciamos un nuevo objetivo… ¡Vamos todos juntos a cumplirlo! ¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️⚽️🔝 #Volveremos #LosSimpson #SimpsonTotal ‬