Eduardo Méndez dijo que el nuevo estratega aceptó ser el encargado del plantel profesional hasta diciembre y que así le vaya bien, no continuará en el cargo para 2020: “Él lo tiene claro”.

Por otra parte, indicó que no tiene más candidatos para el interinato: “La única posibilidad [de que no sea Rivera] sería que un tribunal o un juez me ordene que continúe Camps [técnico destituido]”.

Finalmente, criticó el papel hecho por Patricio Camps, quien dejó a Santa Fe último y sin victorias, motivo por el que lo destituyó.

“Tengo claro que cualquiera que llegue ahorita va hacer mejor campaña que Camps”, apuntó.

Aparte del cambio de entrenador, en su primera semana de gestión, Méndez ya anunció la contratación de 3 refuerzos: Róger Martínez, volante procedente de Junior; Tomás Maya, defensa que estaba en el Huila; y Gustavo Chará, zaguero con pasado en el Cali.

