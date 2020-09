green

El comentarista hizo la revelación en ‘Carrusel Caracol’, espacio de Caracol Radio, este domingo 20 de septiembre, cuando a las 2:17 p.m. se refirió al hijo que estaría esperando la comunicadora Melissa Martínez, compañera suya en el programa ‘El vbar’ y esposa Matías Mier, futbolista uruguayo de Equidad.

“Perdón que sea chismoso. Me contaron que Melissa está embarazada. Eso me contaron, puede que sea chisme y sea falso. Puede que estén inventando porque no me lo dijo ella, entonces puede ser invento”, expresó.

Y agregó que hará la consulta personalmente para salir de dudas: “Yo no sabía lo de Melissa, pero le preguntaremos a la fuente directa, a Melissa Martínez”.

El tema fue abordado por Rueda mientras hacía referencia al gol olímpico de Mier en el reinicio del fútbol profesional colombiano, durante el partido en el que el conjunto ‘asegurador’ se impuso 4-0 ante Chicó.

Incluso, el volante fue puesto al aire, pero no confirmó el supuesto embarazo, pues solo apuntó: “Ojalá que sea pronto. Los 2 queremos, pero hay tiempos y metas personales que debemos cumplir. También queremos esperar que pase esta pandemia, más que todo por tema de cuidado. A mí no me gustaría eso, que Melissa estuviera en una clínica con riesgo del virus”.

En el encuentro en cuestió, el jugador ‘charrúa’ marcó un doblete, motivo por el que fue premiado como la figura del compromiso, hecho que festejó publicando en Instagram una fotografía junto a su mujer y el reconocimiento que le entregaron.

Acá, la pareja después del partido entre Equidad y Chicó: