Con el anuncio que hizo el conjunto británico Sky al indicar que 2019 será su última temporada, los corredores de esta escuadra deben buscar nuevos horizontes y de acuerdo con Velonews, Movistar es el destino indicado para Bernal.

La página se basa en las palabras de un agente, cuya identidad no es revelada, pero que habría aseverado: “Bernal será la propiedad más popular del mercado si Sky se cierra. Movistar y Bernal encajan perfectamente, al menos en el papel”.

Y los argumentos que entrega la web para que esta unión se dé tienen que ver con que en Movistar se habla español, habría un ambiente familiar para Egan y porque a la empresa de telefonía que patrocina al equipo le interesaría seguir posesionándose en el mercado colombiano y latinoamericano con este fichaje, tal y como lo ha hecho con Nairo Quintana, quien finaliza contrato con esa divisa en 2019.

Sin embargo, hasta el momento no hay pronunciamientos oficiales sobre el futuro de Bernal ni de los otros colombianos del Sky: Iván Ramiro Sosa y Sebastián Henao.

