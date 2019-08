De esta manera, Maximiliano Richeze, de 36 años de edad, se reencontrará con Fernando Gaviria, a quien ayudó a ganar múltiples etapas al embalaje cuando fueron compañeros en la formación belga Quick Step.

Con el fichaje cerrado, el argentino prometió ponerse de nuevo al servicio del rematador antioqueño y así revivir los días de gloria.

Y agregó que la relación que tiene con el colombiano va más a allá de la bicicleta y que ve como un hecho positivo el volver a ser su coequipero.

“Gaviria es más que un compañero, es un gran amigo; tengo muchas ganas de volver a trabajar junto a él”, apuntó en declaraciones publicadas por la web del UAE Emirtaes.

Así fue anunciada la contratación:

✍️ Welcome @MaxRicheze 🇦🇷, one of the most reputable lead-out riders in the peloton will wear the UAE Team Emirates 🇦🇪 jersey next season.

👉 More details on our website: https://t.co/5jCYluP8vt#UAETeamEmirates #RideTogether #YearofTolerance #WelcomeRicheze pic.twitter.com/CimA8yd4Vf

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) August 10, 2019