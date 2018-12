En entrevista concedida a ESPN, la mamá de Juan Fernando Quintero relató que antes de la final ante Boca Juniors, habló con él y le aconsejó que no se anticipara a los hechos ni que le hiciera promesas.

“Le pedí que no me dijera nada; le dije que allá era en donde se iba a mostrar y que iba a taparles la boca a los que no creían en él”, señaló inicialmente.

Sin embargo, después fue más aguda y dejó salir todo lo que, según ella, tenía guardado para un momento como este.

“Quería decir esto ante las cámaras. A todo el que le dijo que era un fracasado, que era un acabado: el acabado y fracasado le dio el triunfo a River y hoy son campeones por él”, puntualizó.

Quintero marcó un gol, hizo una asistencia y fue elegido como la figura de la final en la que River Plate se impuso 3-1 sobre Boca Juniors en Madrid, España, actuación por la que la prensa del mundo se rindió a sus pies.