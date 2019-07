green

Hasta el momento, lo único que está confirmado es que será un campeonato suramericano sub-23 que se efectuará en Colombia del 15 de enero al 2 de febrero y que entregará 2 cupos para los Juegos Olímpicos de 2020.

Al respecto, el diario La Patria, de Manizales, apuntó que el torneo se disputará en su zona: “Está confirmado que es el Eje Cafetero porque es una región en la que en 100 kilómetros de distancia encuentras 3 ciudades, 4 aeropuertos y una infinidad de garantías para hacerlo, explicó una fuente allegada a la Federación Colombiana de Fútbol”.

Por su parte, el periodista santandereano Andrés Marocco trinó que a Bucaramanga y Cúcuta no les han notificado que el torneo no se hará en esas ciudades: “Ojo, me dicen del Inder Santander que nadie les ha comunicado, ni de la Conmebol ni de la Federación, que ya no se hace el Preolímpico en los Santanderes. Están desinformando para llevarse el evento para el Eje Cafetero. Actúa el periodismo del lado oscuro con toda “.

Entre tanto, La Patria agregó que “ni Bucaramanga, ni Cúcuta estaban confirmadas”.

Acá, ambas versiones:

Preolímpico de fútbol será en el Eje Cafetero https://t.co/CzYCptoC76 pic.twitter.com/0Tj4QylQU6 — Periódico LA PATRIA (@lapatriacom) July 3, 2019