Baalla, que había perdido los dos primeros asaltos, intentó tomarse la justicia por boca propia al lanzarse sobre la oreja de Nyika, que se salvó de recibir un mordisco fuerte gracias al protector bucal del marroquí y al sudor que caía por su cara.

“Por suerte, él tenía puesto el protector bucal y yo estaba un poco sudado. No recuerdo lo que le dije. Ya me habían mordido una vez en el pecho en los Gold Coast Commonwealth Games. Pero, por favor, estos son los Juegos Olímpicos”, manifestó el neozelandés, en palabras recogidas por Eurosport .

Aunque la maniobra del marroquí no fue apreciada en primera instancia por el árbitro de la pelea, posteriormente la acción se revisó y la organización de los Juegos Olímpicos le dio el triunfo de manera unánime al oceánico, descalificando al peleador africano.

Una vez se viralizó el video de la mordida fallida, miles de usuarios en redes sociales recordaron la acción en la que el mítico peleador Mike Tyson le arrancó un pedazo de la oreja a Evander Holyfield, en 1997.

Tyson le mordió un pedazo de la oreja a Holyfield durante la pelea por el título mundial en el Madison Square Garden, de Nueva York, en un combate que luego se denominó ‘The Bite Fight’. Tyson, en su momento, fue descalificado y le revocaron su licencia profesional de boxeo por 15 meses.

Esta fue la polémica acción que se dio durante el boxeo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020:

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S

— Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021