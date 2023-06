Se conoció información que dice que el jugador colombiano Jorge Carrascal estaría siendo pretendido por dos clubes grandes de Brasil.

(Lea también: En Italia le dan mala noticia a Juan G. Cuadrado, pero en España estaría su salvación)

Carrascal tuvo un buen paso por River Plate de Argentina y de ahí saltó al fútbol ruso, donde actualmente milita en el CSKA Moscú. El colombiano también hizo parte de proceso de inferiores con la Selección Colombia, destacándose como uno de los puntos altos.

Ahora, Carrascal podría regresar al fútbol de Sudamérica, esta vez, al brasileño y dos reconocidos clubes ya lo tienen en la mira para ficharlo.

Internacional de Porto Alegre es en principio quien ya habría habría hecho contacto con el jugador que tiene contrato hasta 2026.

También se conoció que Corinthians también estaría interesado en Jorge Carrascal. Probablemente, en los próximos días se tenga más información al respecto.

🇦🇹 O Inter está em tratativas com o jogador Jorge Carrascal, meia Colombiano de 25 anos, que atualmente está no CSKA da Rússia, e ficará livre na próxima janela de transferência. O Corinthians tbm já manifestou interesse no atleta. pic.twitter.com/g5si41fLN8

— Sebastian Duarte (@tanarede_gol) June 13, 2023