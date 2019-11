green

“Se viene otra convocatoria de Colombia. Últimos juegos de preparación. El míster le dio permiso, sin justificación seria, a James Rodríguez. Lo lógico sería que no llame a Borré y Quintero, qué si tienen razón para no estar. Por favor, [Carlos Queiroz] no más. Cierre esa puerta de una vez”, compartió en la red social Carlos Antonio Vélez, argumentando que los dos jugadores del conjunto ‘millonario’ tienen la final de la Copa Libertadores el 23 de noviembre.

Luego, el comunicador concluyó: “La Selección debe ser para quienes quieran estar. Obligado no debe venir nadie. Además, quién venga debe jugar y correr. Todo en una sola unidad. Como se juega hoy en el mundo futbolístico civilizado. Sin licencias especiales. Lo de River Plate tiene sentido. Lo demás es joda”.

Cabe señalar que el director de ‘Planeta Fútbol’ estuvo en desacuerdo con la no convocatoria de James para los partidos amistosos de la fecha Fifa de octubre. Sin embargo, en los últimos días la agencia Efe reveló que el futbolista ‘cafetero’ tiene un problema muscular desde el mes de septiembre.

Adicionalmente, Rodríguez no sería convocado para los compromisos amistosos ante Perú y Ecuador, que se disputarán en Estados Unidos el 14 y 19 de noviembre, respectivamente, debido a que todavía se encuentra lesionado y esta entrenando de manera diferenciada con el Real Madrid, aseguró AS España.

Por otro lado, Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré tampoco harían parte del combinado nacional para este par de juegos de preparación, ya que se quedarían con River preparando la final de la Libertadores, afirmó Sebastián Srur, periodista argentino.

Esta semana el entrenador portugués entregará la lista definitiva de convocados para los encuentros contra el combinado inca y el seleccionado ecuatoriano.