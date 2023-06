Mientras sigue entrenándose en sus distintas casas que tiene por el mundo, el mediocampista colombiano James Rodríguez aún tiene su futuro en el aire, ya que aún no hay equipos que hayan mostrado un interés en contratar su servicios de cara a la próxima temporada.

Esta situación se agravó luego de que el presidente del Besiktas, el único equipo europeo con el que se le había vinculado, negara el interés por el jugador colombiano en una rueda de prensa en la que explicó los objetivos de la temporada y las contrataciones para la próxima campaña.

Sin embargo, ahora la prensa sacó una versión en la que conecta a Rodríguez con uno de los equipos más grandes del continente: Boca Juniors de Argentina.

Dicha versión la sacó el periodista de Blu Radio Javier Hernández Bonnet, quien en el programa ‘Blog Deportivo’ aseguró que el equipo de Buenos Aires estaría interesado en contratar a James gracias a la ayuda de un grupo de inversionistas, quienes le pagarían al colombiano, lo llevarían a Argentina y luego a España.

“La historia es muy simple: se reunieron varios empresarios, uno de ellos tiene vínculos en el fútbol europeo, con intereses en el fútbol español, un hombre que maneja muy buen capital y está radicado en Argentina“, dijo en ‘Blog Deportivo’.

“La propuesta era comprar los derechos del jugador, un contrato con una suma importante de dinero, que está muy cercana a la que se rumoreó le hizo Botafogo. La tarea era conseguir al futbolista y hacerlo jugar en un gigante de Argentina, antes de llevarlo nuevamente al fútbol de España”, agregó el periodista.

Además, el comentarista de ‘Gol Caracol’ dijo: “El grupo de empresario pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors. Sería un contrato a tres años. La operación está montada. Al conocerse la reacción del presidente de Besiktaş, ellos dijeron: ‘Bueno, hay un rival menos’”.

Sin embargo, agregó el periodista, el jugador no ha contestado y, por ahora, no se ha podido avanzar en la negociación: “Empezaron a llamar a los tíos de James, porque son lo más cercano, pero no contestan. Conclusión: si James pasa al teléfono, arreglan la operación, porque no quieren hacerlo con ningún intermediario, quieren conversar con él y establecer en qué está comprometido”.

James Rodríguez, ‘borrado’ de la Selección Colombia

James ya lleva dos meses sin competir oficialmente, desde que rescindió su contrato con el Olympiacos de Grecia. Esa falta de ritmo y de competencia hizo que el técnico argentino Néstor Lorenzo no convocara al segundo máximo goleador de la Selección Colombia para los últimos amistosos previos al inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 ante Irak y Alemania.

Dichos partidos se disputarán en territorio europeo el 16 y 20 de junio, respectivamente.