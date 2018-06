Hinchas de Palmeiras respondieron a la publicación diciendo que el artillero debería llevarse al ’10’ para Brasil.

Seguidores de otros clubes sugirieron que alguien le diga a James que el ‘verdão’ no tiene títulos internacionales en lo que va del siglo (el último fue la Copa Libertadores de América de 1999, en cuya final vencieron al Deportivo Cali).

Otros, incluso, recordaron que el club perdió la oportunidad de fichar a James en 2009, cuando jugaba con Banfield en Argentina, como bien cita RCN Radio: “La dirigencia de Palmeiras lo estuvo siguiendo, pero desestimó su contratación por el alto valor de su pase, que en ese entonces se aproximaba a los 5 millones de dólares. Luego el ‘Taladro’ vendió a James al Porto en 8 millones”.

Esta es la publicación y algunos de los comentarios más destacados

“Si no me quiso así, no me venga a querer así”

SE NÃO ME QUIS ASSIM //// NÃO VENHA ME QUERER ASSIM pic.twitter.com/ksRWmNK5ME — Joguei no Palmeiras (@JogueinaSEP) 25 de junio de 2018

“Manda a Cuéllar a darle una camisa de Flamengo… No, espera, él no fue a la Copa…”

manda o cuellar dar uma camisa do flamengo pra ele…NÃO PERA, ele não foi pra copa kkkkkkkkkkkkkkk — Roberto Sena (@RobertoSenaSEP) 25 de junio de 2018

“Lucas Lima está necesitando un suplente, James sería uno bueno”

Lucas Lima tá precisando de um reserva, James seria uma boa. — Reginaldo Chagas (@Naldao) 26 de junio de 2018

“¡Maravillosos! Solo faltó Mina”

Maravilhosos! só faltou o Mina 💚 — Regiane 🐷 (@regianespina) 25 de junio de 2018

“Trae a James”

Traz o James! — Serginho Cardoso (@anjodoalto) 26 de junio de 2018

“Traiga al monstruo”

Traga o mostro — Siner dos Santos (@siner29) 26 de junio de 2018