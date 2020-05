“James no triunfó en el Madrid porque dejó de ser jugador de fútbol, para convertirse en una figurita, aquí la culpa no es de los técnicos, la culpa es de él mismo”, apuntó el comunicador, en diálogo con el programa radial ‘El Corrillo de Mao’.

Después fue más allá y se atrevió a cuestionar las recientes convocatorias del cucuteño a la Selección Colombia. “Si fuese por Queiroz, no lo llama más a la selección”, añadió.

El desprecio de Mejía continuó siendo notable y allí fue cuando al ser cuestionado por los mejores jugadores de la historia del país, dejó por fuera al volante que fue goleador del Mundial 2014. “Los mejores jugadores que ha dado este país son Willington Ortiz, Carlos Valderrama y Faustino (Asprilla), hoy en día no hay ningún jugador que se acerque a ellos tres”, apuntó.

Por último, guardó un ‘pullazo’ final para el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, al que ha criticado incansablemente e incluso ha ridiculizado apodándolo ‘Tuerquita’.

“Si el fútbol quiere regresar debe pensar en cambiar de interlocutor, Jorge Enrique Vélez, que no ha hecho más que una mala gestión, es un fanfarrón, son 14 clubes que no lo soportan”, concluyó el comunicador.

