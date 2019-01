Irán goleó por 3 a 0 a China y de esta manera se instaló entre los cuatro equipos que pelearán el título del certamen asiático, confirmando así su favoritismo para alcanzar esa instancia.

El próximo rival del equipo de Queiroz será Japón, serio candidato al título y primer contrincante importante que tendrá Irán en el torneo.

Esta Copa Asia ha sido tan tranquila para la selección de Queiroz que ni siquiera ha recibido goles tras cinco partidos disputados. El camino de Irán a las semifinales estuvo compuesto por un 5-0 vs. Yemen, un 2-0 vs. Vietnam, un 0-0 vs. Irak, un 2-0 vs. Omán y el 3-0 ante China de este jueves. 12 goles convertidos y su arco invicto.

El entrenador portugués buscará cerrar su ciclo dándole un título a Irán, el mismo que le fue esquivo en las dos ocasiones en las que participó en la Copa Asia.

Queiroz tiene contrato con ese país hasta el próximo viernes 1 de febrero. Se espera que después de ese día sea confirmado como nuevo entrenador de la Selección Colombia.