En lo que queda de este semestre, el DIM tendrá dos retos: meterse entre los 8 en la Liga Betplay y afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para superarlos, necesitará no solo de buen fútbol, sino de una mezcla de ambición, preparación y suerte.

(Vea también: DIM quiere hacerse ‘poderoso’ en Libertadores: el calendario del equipo de David González)

David González, entrenador del equipo, es consciente de ello y en la rueda de prensa previa al partido contra Tolima, que se jugará este sábado en el Atanasio (4:10 p.m.), fue enfático en decir que la prioridad es avanzar lo que más puedan en ambos torneos.

“Creemos en la capacidad que tenemos para ser protagonistas en los dos campeonatos. En Liga, aunque sabemos que la posición que tenemos y el puntaje no es el ideal, no estamos lejos y con un triunfo contra Tolima, si no entramos en los ocho, quedamos a un punto”, aseguró.

Mientras que, fiel al estilo que ha demostrado en los últimos días de darle importancia a cada partido en la medida en que se acerca, dijo que en Copa Libertadores esperan mostrar un buen fútbol, pero que se enfocarán en los rivales cuando sea el momento, sin afanes, sin generar presiones innecesarias.

“El hecho de jugar cada tres o cuatro días implica un desgaste, pero lo tomaremos como si estuviéramos jugando un solo torneo en el que hay que ganar la mayoría de partidos”, dijo el entrenador del equipo.

El Medellín tiene una nómina amplia (fue el equipo que mejor se reforzó en Colombia para 2023), con la que se supone que podía sortear los dos torneos sin mayor problema. Pero en lo que va de este año no ha contado con suerte y varios referentes del plantel como Andrés Ricaurte y Éver Valencia se han lesionado. En este momento ambos están en el departamento médico, como mínimo, un mes.

(Lea también: Liga BetPlay figura a nivel mundial, pero no por su fútbol, sino por tanto zapato)

Sin embargo, el DIM contará con el regreso de Yulián Gómez para enfrentar a Tolima y en las próximas semanas también tendrá disponibles a los jugadores Díber Cambindo y Andrés Ibargüen, que ya recibieron el alta médica y empezaron trabajos de reacondicionamiento físico.