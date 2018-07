La programación, publicada en la página web de la Dimayor está disgregada en varios días debido a algunos encuentros amistosos en Estados Unidos de clubes como Nacional, Medellín y América, los cuales generaron los respectivos aplazamientos.

A continuación, todos los horarios:

Viernes 20 de julio

7:30 p.m. – Alianza Petrolera vs. Equidad (TV: WIN)

Sábado 21 de julio

5:30 p.m. – Pasto vs. Águilas (TV: WIN)

6:00 p.m. – Bucaramanga vs. Junior (TV: RCN)

7:45 p.m. – Envigado vs. Deportivo Cali (TV: WIN)

Domingo 22 de julio

5:15 p.m. – Millonarios vs. Chicó (TV: RCN)

5:30 p.m. – Jaguares vs. Once Caldas (TV: WIN)

7:30 p.m. – Patriotas vs. Santa Fe (TV: WIN)

Martes 24 de julio

6:00 p.m. – Huila vs. Medellín (TV: WIN)

8:00 p.m. – América vs. Leones (TV: WIN)

Miércoles 25 de julio

7:45 p.m. – Nacional vs. Tolima (TV: WIN)