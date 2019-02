“Yo dije que prefiero hacer 3 goles y ser campeón que 20 y subcampeón, por decir un número, pude haber dicho 40. No lo quise ofender, no sabía que Cano estaba en el Medellín y tampoco que acababa de hacer 20 goles y salir subcampeón. Fueron todas casualidades”, explicó Hernán Barcos en rueda de prensa.

El argentino fue increpado en una calle de la capital antioqueña mientras estaba con su familia, hecho en el que advirtieron que tuviera mucho cuidado con lo que decía de Cano, máximo anotador del Medellín.

Sobre el incidente reflexionó: “Acá me han tratado con mucho cariño, el grupo es espectacular. A ese tipo de persona no la veo como hincha del fútbol, si no de la violencia”.

“Solo fueron casualidades y solo pido respeto”, concluyó.

Barcos se alista con Atlético Nacional para el partido de vuelta de la segunda fase previa de la Copa Libertadores frente a La Guaira de Venezuela, compromiso que se disputará este jueves 14 de febrero a las 6:30 p.m. en Medellín y al que el elenco verdolaga llega con ventaja por haberse impuesto 1-0 en la contienda de ida.

Así fueron registradas las palabras del argentino: