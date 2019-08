Rodríguez habló al respecto con el diario El Espectador y dejó claro que confía en que Ronald, hermano menor de Egan Bernal que tiene 14 años, también llegará al profesionalismo como el actual campeón del Tour de Francia.

El entrenador reveló que a Ronald se le realizaron varios exámenes fisiológicos cuando participó en unos juegos intercolegiados y que sus resultados fueron sorprendentes comparados con los de Egan cuando tenía 14 años. “Eran muy parecidos, incluso mejores”, aseguró Rodríguez.

El mundo entero conoció a Ronald el pasado domingo, después de que Egan cruzara la meta de la última etapa del Tour de Francia y buscara rápido a su hermano menor para darle un emotivo abrazo y una bendición.

Ronald se está preparando para ser un profesional tan bueno como Egan. Desde marzo de este año él está entrenando en la escuela de Fabio Rodríguez en Zipaquirá y sus resultados en los exámenes fisiológicos son esperanzadores.

“Tengo ilusión en que sea un gran profesional. No por el camino que se le abra por Egan. No lo veo como el hermano consentido del campeón, sino como su propio protagonista, como siempre se lo he dicho. Creo que lo va a lograr”, concluyó Rodríguez en su diálogo con el diario.