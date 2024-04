Gustavo Petro le dio la particular bienvenida a Lula da Silva luego de que el presidente de Brasil hubiera sido recibido por el cancller Luis Gilberto Murillo en la parte exterior del palacio, donde se llevaron a cabo los honores militares.

Posteriormente, Lula ingresó a la casa, en donde el jefe del Pacto Histórico lo estaba esperando con una caja en la mano.

En inicio, Petro se le lanzó a los brazos al mandatario del país de la samba y después le regaló una gorra, ya que desde el 22 de marzo el presidente colombiano no se descubre la cabeza debido a un costoso tratamiento de implate de pelo al que se está somentiendo.

En consecuencia, a Lula no le quedó otra opción que ponerse la particular prenda para no desentonar con su anfitrión y posar así para las cámaras, aunque, luego se la quitó.

Algo similar ocurrió días atrás cuando Petro visitó a Nicolás Maduro, líder del régmen chavista que impera en Venezuela y quien también utilizó gorra para solidarizarse con la causa.

En video, el particular momento en el que el presidente de Brasil posa con la cachuca y posteriormente se la retira para los actos posteriores:

