Esa posibilidad habría atraído la atención y el agrado del agente del samario, Jorge Mendes, tal como lo asegura el medio francés Yahoo Sport.

La oferta sería inicialmente por tres años, pero “al agente también le gustaría tener la oportunidad de salirse fácilmente del contrato en caso de oferta de Millonarios”, agrega ese medio.

Así lo informó la división de noticias deportivas de Yahoo en Francia:

Falcao ya ha reconocido en repetidas oportunidades que sueña con vestir los colores del club ‘embajador’, aunque en su más reciente visita a Bogotá dejó algo fríos a los hinchas albiazules asegurando que no sabe si esto se podrá hacer realidad alguna vez.

Aún así, la revelación de este lunes volvió a darle cuerda a los sueños de la hinchada capitalina, que reaccionó a la noticia a la par de los hinchas del club de Estambul:

Incluso algunos ya le piden a la directiva del club que adelante alguna conversación al respecto:

Y no faltó alguna pequeña disputa con hinchas turcos, que no parecieron entender bien la noticia y daban por hecho que ya es su jugador:

Falcao is colombian, so there’s a chance that he could prefer to play in his favorite club (he talks a lot about Millonarios) instead of a non-important and irrelevant club as galatasaray.

— Juan Sebastian (@Campeonazul14) July 29, 2019