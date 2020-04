“Una pena por el chico, es una tragedia. En el Lokomotiv sabían de sus problemas con el corazón. A algunas concentraciones no iba”, dijo el técnico Andréi Talaláev al canal de deportes MatchTV.

Y responsabilizó al propio futbolista de lo ocurrido, aduciendo que cuando entrenaba con el resto del equipo todo estaba “bajo el control de los médicos”.

“Era un buen chico (…) y un buen amigo. El Lokomotiv está consternado por la noticia. Es una gran pérdida para toda nuestra familia”, indicó la nota oficial del club.

El fallecido actuaba en el plantel filial, el Kazanka de segunda división, estaba casado, tenía un hijo y estaba vinculado al equipo de los ferrocarriles de Rusia con 9 años de edad.

Actualmente, el fútbol ruso está suspendido debido a las medidas de prevención en ese país para evitar la propagación del coronavirus.

FC Lokomotiv would like to thank everyone who reached out to us during this tragedy 🙏🏻

Your words of condolences and support are very valuable to the relatives and friends of Innokentiy. True friends always show their love in times of trouble. https://t.co/ym60dnRmEY

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) April 21, 2020