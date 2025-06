Uno de los nombres que más era pedido por los aficionados en la convocatoria de la ‘Tricolor’ para los partidos ante Perú y Argentina, válidos por las fechas 15 y 16 de las clasificatorias al Mundial de 2026, era el de Dayro Moreno, goleador y figura del Once Caldas.

(Vea también: Nuevo convocado para Colombia en Eliminatoria, bajo fuego en España: Vélez expuso enredo)

Sin embargo, el técnico Néstor Lorenzo no lo llamó, ni siquiera ante la lesión de dos de los atacantes convocados inicialmente: Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré.

Sobre esta decisión, el estratega argentino le contó a Deportes RCN que optó por priorizar otros perfiles que considera más adecuados para el contexto internacional.

“Si voy al fútbol colombiano, hay muchos jugadores que se destacan en momentos particulares del partido. Dayro es un gran jugador, con una gran trayectoria, lo mismo que Falcao, Rodallega, ‘Teo’ Gutiérrez, Carlos Bacca, son jugadores que uno va a la cancha y les gusta como juegan, pero tenemos que poner el contexto internacional de Eliminatorias y creo que hay jugadores que están en mejor condición”, indicó Néstor Lorenzo al medio mencionado.

‼️ “Dayro es un gran jugador, ha tenido una gran trayectoria (…) Pero tenemos que ver el contexto internacional y hay jugadores que están en mejor condición” “Luis Suárez es el mejor jugador de la 2da división española” 🗣️ Néstor Lorenzo sobre Dayro Moreno. [Vía @DeportesRCN] pic.twitter.com/HW71xu5y09 — Toque Sports (@ToqueSports) June 4, 2025

Pero todo parece indicar que en un futuro podría darse la oportunidad para que Dayro Moreno vuelva a integrar la Selección, pues el técnico aseguró que no le cierra la puerta a nadie.

“Simplemente, es una competencia, donde uno empieza a evaluar y trata de llamar a los que le den más al equipo, nada más. No hay nada, no se le cierran las puertas a nadie, simplemente que hay muchos chicos que nos gustan también y los miramos para el futuro”, explicó el argentino en el mismo espacio.

Por otro lado, se refirió al atacante Luis Suárez, quien fue uno de los nombres sorpresivos dentro de la convocatoria.

“Lo estuvimos mirando, siguiendo, está haciendo muchos goles y está jugado muy bien. Es el mejor jugador de la segunda división española y creemos que nos puede aportar”, concluyó en el citado medio.

¿Cuándo fue la última vez que convocaron a Dayro Moreno a la Selección Colombia?

El máximo goleador en la historia del fútbol colombiano tuvo su última convocatoria a la Selección Colombia en septiembre de 2016. En ese entonces, bajo la dirección técnica de José Pékerman, el atacante fue llamado para disputar los partidos de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 frente a Venezuela y Brasil.

A pesar de su olfato goleador y su constancia en clubes como Atlético Nacional, Millonarios y Once Caldas, Moreno no logró consolidarse como un habitual en la Selección. Su última aparición con la tricolor dejó recuerdos de su calidad, pero desde entonces, el delantero no ha vuelto a ser considerado por los entrenadores posteriores.

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia?

La ‘Tricolor’, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, se prepara para una doble jornada crucial en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Los partidos contra Perú y Argentina, correspondientes a las fechas 15 y 16, serán determinantes para consolidar la clasificación directa al torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Día: viernes, 6 de junio.

Hora: 3:30 p. m. (hora colombiana).

Lugar: Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Fecha 16: Argentina vs. Colombia

Día: martes, 10 de junio.

Hora: 7:00 p. m. (hora colombiana).

Lugar: Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z