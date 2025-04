En un reciente anuncio, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó las modificaciones reglamentarias aprobadas por The International Football Association Board (Ifab) en su 139º Asamblea General Anual, efectuada el primero de marzo de 2025.

Dicha dirección entrará en vigor a partir del primero de abril de 2025 en todos los torneos.

Nuevas reglas para Libertadores y Sudamericana 2025

Tiempo para los arqueros

La modificación más destacada es la introducción de un límite de tiempo para que los porteros retengan el balón, establecido en ocho segundos. Si se supera este límite, el equipo contrario será beneficiado con un saque de esquina.

“Esta medida está diseñada para incrementar el ritmo de juego y eliminar demoras no necesarias”, explicaron desde la Ifab.

Para facilitar la implementación de esta nueva regla, los árbitros jugarán un papel crucial. Cinco segundos antes de que se cumpla el tiempo máximo, el árbitro levantará la mano, iniciando una cuenta regresiva para alertar al guardameta que debe proceder a poner el balón en juego.

Interacción de jugadores y árbitros

Además, se han establecido ajustes en la Regla 3, relacionada con la interacción entre jugadores y árbitros. Únicamente el capitán de cada equipo tendrá el permiso de acercarse a dialogar con los árbitros, una normativa que busca mejorar la conducta en el campo y reforzar el respeto mutuo entre jugadores y oficiales.

Reanudación de juego: balón a tierra

Respecto al inicio y reanudación del juego, la Regla 8 especifica que si el balón se halla fuera del área penal al momento de interrumpir el juego, se concederá un balón a tierra para el equipo que poseía la posesión o había ganado la misma.

Protocolo del VAR

La inclusión del uso del VAR también ha sido regulada para mayor transparencia. Ahora, será posible que el árbitro anuncie públicamente las decisiones tomadas tras una revisión mediante este sistema. Eso es parte del esfuerzo por hacer que las decisiones durante el partido sean lo más claras posibles para equipos y aficionados por igual.

Balón en juego

De igual importancia es la recalibración de la disposición de jugadores y equipo técnico durante los partidos. La Regla 9 ahora establece que si un miembro del equipo técnico o un jugador no activo en el campo toca deliberadamente el balón en juego, se concederá un tiro libre indirecto. No obstante, si la acción se percibe como accidental, no se impondrán sanciones disciplinarias.

Conmebol hoy: ensayos para mejorar el ambiente de Juego

El uso de minicámaras por parte de los árbitros durante los partidos es otra de las innovaciones que sigue en fase de prueba. Estas cámaras tienen como fin último desalentar conductas antideportivas y afianzar los criterios de calidad y seguridad, como una posible preparación para su uso extendido en futuras competiciones.

La Fifa, además, ha mencionado avances en la tecnología de detección semiautomática del fuera de juego y la continua campaña para concienciar sobre las conmociones cerebrales entre los jugadores.

