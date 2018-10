El comunicador no ocultó su disgusto por el comportamiento del jugador, en su audiocolumna ‘Palabras mayores’ en Antena 2, y le echó en cara los problemas que ha tenido con diferentes compañeros de su equipo.

“Dayro Moreno es un jugador tóxico. Hace rato vengo diciendo que es mamón jugar con él. Protesta absolutamente todo. Jarto, aburrido, mal compañero. Un hombre que cada vez que Castellani la juega protesta, si Torres no se la da manotea, si Lucumí no se la entrega despotrica. Ayer se metió con Ramírez, con Nieto y con Lucumí; hasta que le salió gallo. Es un hombre tóxico para Atlético Nacional y para cualquier equipo”, declaró Vélez

Te puede interesar: “Dayro es la manzana podrida de Atl. Nacional”: Juan Felipe Cadavid

De igual manera, aseguró que Dayro traslada sus problemas personales al terreno de juego, por lo que es un mal ejemplo para los niños que sueñan con ser futbolistas, teniendo en cuenta que ellos imitan los comportamientos de sus ídolos en la cancha.

“A mí no me interesa la vida privada de ese señor. A mí me interesa su vida futbolística y lo que representa como mal ejemplo para los chicos. Los niños ven los partidos, siguen a sus ídolos, repiten e imitan todo lo que hacen los jugadores en la cancha. Es una pésima manera de educar”, sentenció el periodista.