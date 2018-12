View this post on Instagram

Fue un año largo y maravilloso lleno de entrenos, de algunos sacrificios, cuidados y mucha concentración de campeonatos llenos de triunfos maravillosos para mi carrera. Por eso estos días son mis favoritos por qué ya hice todo mi trabajo de este 2018 y quedan los días de plenitud tranquilidad y paz solo con mi Familia y con mi pareja! No pelemos tanto en las redes Sel por qué se puso o no se puso de por qué así mejor de la otra manera de por qué le gusta esto y no lo otro!! Sean felices con lo que tienen, pues aprendí a disfrutar de cada instante junto a ti @jay_oliveros17 abrazos a todos