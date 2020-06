Fernando Gaviria tendrá como apoyo para los remates de etapa al argentino Maximiliano Richeze, considerado como el mejor lanzador del mundo, y al también colombiano Juan Sebastián Molano, graduado de esprínter en el Tour Colombia con 3 victorias.

Además, el UAE Emirates confirmó en su web que irá al Tour de Francia con sus mejores escaladores, mientras que para la Vuelta a España la plantilla sería mixta, aunque para este par de carreras aún no hay nómina completa.

Por ahora, el conjunto árabe no ha anunciado a más colombianos para las 3 grandes, por lo que esperan un cupo el experimentado Sergio Luis Henao y los juveniles Andrés Camilo Ardila y Cristian Camilo Muñoz.

We're ready to go back racing, check out some of our #GrandTour selections👇

June 10, 2020