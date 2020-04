green

La joven se pronunció al respecto en su cuenta de Instagram, después de que Daniela Cortés, la pareja de Villa, publicara en esa red social fotos y videos de las heridas que tenía en su cuerpo por una golpiza que la habría propinado el futbolista.

La exnovia de Villa se sumó a esa denuncia de maltrato y señaló: “Fui novia de Sebastián y muy pocas personas saben por qué le terminé. Fue por maltrato. En algún momento también me maltrató”.

El volante de Boca Juniors respondió a la acusación de su esposa a través de un video, en el que aseguró que desconoce con qué intención su pareja dijo eso y que aclarará los hechos ante las personas indicadas.

“Les quiero decir a las mujeres que están pasando por eso (maltrato físico) en este momento que no se aguanten eso, no se queden encerradas en sus casas, no se queden esperando a que pase algo peor”, recomendó la exnovia de Villa.

Por último, Marín dio un consejo desde su experiencia personal: “Lo único que les pido es que al primer indicio de agresión, no sigan ahí porque un hombre si lo hace la primera vez lo va a seguir haciendo. No se queden calladas”. Este es el descargo que hizo la joven: