La primera persona que habló sobre esta situación fue la mujer. En su cuenta de Instagram, ella publicó varios videos.

En uno de ellos está ella hablando de su caso y expone que actualmente está en Panamá, pues se ha tenido que ir del país para huir de toda la situación que vive en Colombia.

Según dice, ella ha sido víctima de maltrato psicológico y su victimario es el exfutbolista Jaime Córdoba, que pasó por varios clubes del fútbol colombiano y fue campeón con América de Cali en 2008.

Vivian García presenta otros videos en los que aparece el mismo Jaime Córdoba exponiendo el caso y aceptando que tiene un problema porque no puede soportar que su pareja esté lejos de él, a pesar de que ellos han intentado separarse en varias oportunidades.

La mujer también muestra llamadas en las que el exfutbolista la amenaza a ella, su familia y hasta habla de los dos hijos que tienen en común.

En la descripción que hace García sobre este caso escribió: “Hace 4 años decidí separarme y poner un alto. Pero fue peor la violencia psicológica aumentó a un nivel que me dejó hospitalizada 3 días con con la mitad de mi cuerpo dormida con psicólogos. Medicada. El me quitaba los niños para que yo volviera a casa y cediera a todo lo que él deseaba. Llamaba a mis trabajos para que no me dieran empleo. Insulta y amenaza mi familia cada que quiere. Y a mí me dice que me va a arrancar los pezones porque fue él quien me operó. Que me va a dejar calva. Que va a destruirme mi rostro”.

Dice Vivian que ya le ha pedido ayuda a la familia del exjugador, “pero ellos dicen que no es capaz de hacer nada” y que lo ha demandado dos veces sin respuesta alguna.

Estas son las pruebas que ella expone y más detalles de esta situación que la hizo huir del país.

Exfutbolista Jaime Córdoba acepta las amenazas y da su versión

El jugador colombiano es recordado entre la afición americana, aunque su retiro del fútbol profesional se dio en 2019. Precisamente, dice él, desde que dejó su actividad deportiva, la relación con su esposa empezó a cambiar.

El exfutbolista aceptó que ha amenazado a su esposa en varias oportunidades y que está dispuesto a recibir ayuda sicológica, aunque asegura que no es capaz de hacerle algún daño a la mujer ni a su familia.

Sin embargo, Jaime Córdoba también quiso echarle agua sucia a ella y da luces sobre supuestas infidelidades e historias que supuestamente le cuentan sus hijos, aunque no existe ninguna justificación para que él la amenace.

Estas son las palabras del exdeportista aceptando los hechos y dando otra versión sobre cómo fue la relación con Vivian García.