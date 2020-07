green

Esteban Chaves fue incluido en la lista preliminar de 11 ciclistas que tendrá en cuenta el equipo australiano para el Tour de Francia, pero entendiendo que el colombiano es uno de los corredores más importantes de esa formación, es indudable que el deportista nacional hará parte de la selección definitiva de ocho.

Los grandes nombres que presentará el equipo Mitchelton-Scott en el Tour, que se llevará a cabo entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre, son Chaves y el británico Adam Yates.

El equipo del colombiano decidió que Simon Yates sea su líder en el Giro de Italia, carrera que el inglés estuvo muy cerca de ganar en 2018 cuando llegó a la antepenúltima etapa siendo líder, pero que perdió por una caída enorme en su rendimiento que lo hizo perder más de 15 minutos con Christopher Froome en la clasificación general.

Con Chaves en el Tour de Francia, hasta el momento son ocho los corredores colombianos que tienen confirmada su presencia en la carrera gala. Junto al bogotano, por ahora integran la delegación nacional: Nairo Quintana (Arkea), Winner Anacona (Arkea), Egan Bernal (Ineos), Rigoberto Urán (Education First), Sergio Higuita (Education First), Daniel Martínez (Education First), Miguel Ángel López (Astana) y se pueden sumar un par más.

De hecho, todos los ciclistas colombianos viajarán este domingo 19 de julio a Europa para terminar allí su preparación de cara a las competencias profesionales que retomarán desde los primeros días de agosto.

La temporada ciclística con las competencias más importantes del año estará comprimida entre agosto y noviembre.