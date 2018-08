El papá del popular ‘Chavito’ dio la noticia en declaraciones entregadas a la página de Colombiasports.net, ante la cual señaló que a su hijo lo afecta “un tema viral que no lo ha dejado recuperarse al cien por ciento; en este momento se está atacando el virus y hasta que no estén los resultados que se quieren no volverá a competencia”.

Además, señaló que la determinación de no ir a la Vuelta a España no fue del corredor: “Fue una decisión más del equipo que de él; el equipo ha querido que él se tome su tiempo y el médico dé el visto bueno”.

También contó a qué se dedica Esteban por ahora, “está entrenando como profesional que es, trabajando todos los días”.

Finalmente, explicó cómo seguirá la temporada para su hijo: “Por ahora no lo han bajado de las otras carreras que tiene programadas, como las clásicas de fin de año y los mundiales de ruta”.

La Vuelta a España se llevará a cabo entre el sábado 25 de agosto y el domingo 16 de septiembre.