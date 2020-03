El uruguayo Julio Comesaña explicó ante los reporteros que lo estaban esperando las causas de la derrota; sin embargo, no le gustó que Juan Salvador Bárcena, corresponsal de Caracol Radio, le reclamara por la floja campaña del elenco ‘tiburón’ en el torneo continental, en el que acumula 2 derrotas, y lo mandó a callar.

“Te trajeron un equipo para la Copa Libertadores”, le dijo el comunicador al entrenador, quien le contestó: “Cállate, no me hagas hablar; no te quieras hacer famoso”.