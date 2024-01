Independiente Santa Fe cayó ante La Equidad 1-0 y perdió su invicto de dos fechas en la Liga BetPlay I-2024.

Ahora el ‘Cardenal’ tendrá una semana para ajustar las tuercas de cara al partido ante el Atlético Bucaramanga por la fecha 4, pues la derrota ante La Equidad dejó muchas dudas en Pablo Peirano.

(Vea también: Futbolista que pasó por Independiente Santa Fe llegaría a River Plate como fichaje sorpresa)

El entrenador uruguayo analizó la derrota de su equipo y confesó cuáles son los aspectos a mejorar. Del mismo modo confirmó por que no han llegado los documentos de los extranjeros, en especial el del argentino Marcelo Ortiz, quien ha sido convocado en los dos juegos recientes y en ambos ha ido a la tribuna por temas de inscripción.

Rueda de presa de Santa Fe: Pablo Peirano habló

Análisis de la derrota: “Las variantes, como Juan Pablo, fue con mucha subida, hizo buen trabajo como lateral. Elvis sabe jugar en la izquierda; lo hizo mucho en su carrera… En el primer tiempo los caminos que utilizamos para ser más profundos entramos en el embudo de ellos, no buscamos las bandas, algo que teníamos previsto. Un partido con pocas opciones, muy físico y trabado. Intentamos con variantes, nos vamos con las manos vacías. No queda nada para reprochar en el vestuario”.

No es un equipo que depende de un solo jugador: “Hay jugadores que desnivelan. Es el caso de Hugo, Jersson, Chaverra. Es algo compartido. Hay jugadores que en momentos puntuales marcan la diferencia. No es que busquemos a un jugador y si no funciona el equipo tampoco. Tenemos variantes, a veces dan resultado por un lado, a veces por otro.

Lo que debe corregir: “Mejoramos en todas las líneas, no en algo puntual. El último tercio, el último pase, es lo más difícil. Hoy nos fue esquivo. Intentamos hasta el final. Hay que prepararse para lo que viene… Mejorar es continuo. Cada partido hay que resolver situaciones nuevas; nosotros Intentamos desde la presión, la posesión, atacar los espacios cuando nos relegamos. Hay que buscar soluciones a cada momento.

Por qué no juegan los extranjeros: “En el caso de (Marcelo) Ortiz, teníamos la esperanza de que evolucionara y hay cosas que se le escapan a Santa Fe que no son de acá… (Facundo) Agüero ya tiene la habilitación. Y la de (Agustín) Rodríguez saldría esta semana. Esperamos esos detalles”.

Este es el video de la rueda de prensa:

