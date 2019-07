Las 21 etapas de la ronda francesa se podrán ver a Colombia a través del Canal Caracol y de ESPN.

Por tratarse de la anhelada primera etapa, ambos medios de comunicación iniciarán sus transmisiones desde los primeros kilómetros de la jornada. Este sábado, ESPN comenzará su señal a las 4:55 a.m. hora colombiana, mientras que Caracol lo hará a las 5:30 a.m.

La primera fracción del Tour de Francia, que tiene a los colombianos Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán entre los favoritos, tendrá un recorrido llano de 195 kilómetros. Si nada extraordinario ocurre, la victoria en la meta se definirá a través de un embalaje masivo pasadas las 10 a.m.

Colombia no tendrá en esta edición del Tour un ciclista para disputar los triunfos en las etapas planes. El paisa Fernando Gaviria, que el año pasado llegó a ser líder de la carrera, no se recuperó de unas molestias en su rodilla derecha y por eso decidió no tomar la partida.

La primera etapa importante en la pelea por el título del Tour se llevará a cabo este domingo, con una contrarreloj por equipos de 27 kilómetros. Esa será la primera oportunidad en la que se generarán diferencias de tiempo entre los mejores ciclistas del pelotón.