La dirigencia del Deportes Tolima estaría muy cerca de cerrar un jugoso negocio por uno de los jugadores que, quizá, no ha podido ganarse al 100 % el cariño de la afición, pero que con su inminente partida podría dejarle a las arcas de la institución un jugoso botín. Se trata del delantero Diego ‘El Tanque’ Herazo, que si todo sale bien para los intereses de las partes tomará un nuevo rumbo en su dilatada carrera.

Según reveló el periodista Felipe Sierra, el club argentino —en el que actualmente se encuentra un ex ‘Pijao’, el volante Yeison Gordillo— estaría detrás de los servicios del atacante de 27 años: que en 2023 anotó 16 goles en 48 partidos y ayudó al equipo en la recta final del torneo a pelear por el cupo a la gran final de la Liga BetPlay del segundo semestre, más allá de que no se haya cristalizado el objetivo.

“Vélez hizo una oferta hoy (jueves 25 de enero) al Tolima por Diego Herazo (27) y las negociaciones continúan para que el delantero colombiano llegue a Argentina. A hoy es el equipo que más ha avanzado con la situación”, comentó Sierra en su perfil de X (antes Twitter), en una información compartida en conjunto con el periodista Germán García Grova, y que de inmediato causó impacto.

Deportes Tolima, con hermetismo absoluto sobre el negocio Herazo

Aunque de parte del equipo en sus canales oficiales se guarda sepulcral silencio sobre esta situación, y en especial en lo que respecta a la determinación de apartarlo de los partidos de la ‘tribu’, con el fin de no exponerlo a una lesión con su presencia en los campos de juego, sí se podría inferir el avance de las tratativas. Medidas así solo se han tomado cuando la transferencia del jugador parece inminente.

Aunque no es el único club que ha ofertado por Herazo, y se presume que habría una propuesta de Medio Oriente sobre la mesa, sin que haya confirmación oficial, lo que se ha sabido es que Vélez sí sería el más cercano a hacerse con el pase del ariete. Y que podría ser cuestión de poco tiempo para que se conozca si finalmente habrá venta de los derechos del futbolista, que vienen de ser comprados en un 70% al DIM.

Pese a que las estadísticas, en síntesis, parecen sacarlo bien librado, el deportista no ha logrado un apoyo unánime con respecto a su papel en el onceno de la ‘Tierra Firme’, por lo que hay quienes celebran su posible salida. No en vano, al momento de conocerse la negociación en curso, no faltaron los comentarios en redes sociales que veían de forma positiva una eventual desvinculación de Diego Herazo.

Por lo pronto, serán horas decisivas las que se aproximan para el conjunto tolimense, en un diálogo que avanza, por fortuna, con la extensión del periodo de inscripciones en el balompié del sur del continente: que fue corrido del 26 de enero al 2 de febrero; es decir, una semana más. Y que, si bien no se ha confirmado el monto total, dejaría unos buenos cientos de dólares en las finanzas de la institución.

En caso de concretarse, sería la segunda venta que hace la directiva del Deportes Tolima en el mercado de fichajes de finales de 2023 y principios de 2024, luego de haber transferido al Deportivo Pereira al volante Juan David Ríos: que llegó a filas ‘Matecañas’ a cambio del desembolso de cerca de 600.000 dólares, que al cambio actual pudieron representar algo más de $ 2.300 millones para el club.

