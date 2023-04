Entre la baraja de candidatos para asumir las riendas del Deportes Tolima, luego de la salida del ibaguereño Hernán Torres Oliveros, hay un nombre que ha ganado fuerza este martes. Se trataría del exarquero paraguayo Aldo Bobadilla, quien como estratega es recordado en el país por su paso por Independiente Medellín, pero que viene de protagonizar sendos fracasos con la ‘Albirroja’.

El técnico terminó su vínculo con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), luego de la eliminación del combinado Sub-17 en el Sudamericano de la categoría, que se efectuó en Ecuador. Y con el revés sufrido en febrero, cuando participó sin éxito en Colombia en el torneo Sub-20, su permanencia como seleccionado se hizo insostenible para los dirigentes ‘guaraníes’, que lo cesaron.

“La Asociación Paraguaya de Fútbol comunica oficialmente que este martes 25 de abril se dio por culminado el proceso liderado por el profesor Aldo Bobadilla al frente de las selecciones juveniles masculinas de APF al finalizar su contrato”, publicó la entidad en sus perfiles oficiales, sin dar mayores detalles de esta decisión; la cual se preveía tras el fiasco paraguayo.

Con este panorama, Bobadilla estaría en libertad de negociar con el elenco que pretenda sus servicios. Y según se pudo conocer, uno de los que entró a negociar con el adiestrador es el ‘Vinotinto y Oro’, que necesita urgente un reemplazo a Hernán Torres, para que asuma la recta final de la Liga BetPlay 1 2023 y los cuatro encuentros que se vienen en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

Aldo, a sus 47 años, solo tiene como experiencia internacional su paso por el ‘Poderoso’, entre 2019 y 2020, cuando ganó la Copa Colombia y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Las demás han sido en su país, entre las que se destacan las de Olimpia (2017) y Libertad (2018), sin mayor éxito, por lo que genera inquietud que sea opción para que tome las riendas del ‘Pijao’.

De parte del club no ha habido pronunciamiento alguno que permita confirmar en qué estado avanzan las tratativas con este entrenador. Y todo porque no sería la única ‘carta’ que manejaría el presidente César Camargo Serrano, pues también se ha conocido que interesa el antioqueño Leonel Álvarez, hoy en Cienciano del Perú, pero que no atraviesa por un buen momento en lo deportivo.

En tanto se escoge al nuevo timonel, Tolima afronta su previa al duelo ante Jaguares de Córdoba, este miércoles (4:10 p.m.), por la fecha 16 de la competición liguera. El encargado del primer equipo será el tolimense Carlos César Castro, quien ya entregó su primera convocatoria, sin misterios, de cara a este crucial cotejo. Una apuesta por el talento joven, con dos jugadores de la región en planilla.