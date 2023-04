Aunque parezca increíble, pasaron 3.497 días, es decir, nueve años y algo más de seis meses, para que un jugador ibaguereño volviera a sumar minutos en Deportes Tolima. Y el encargado de romper esa negra estadística, fiel reflejo de las escasas oportunidades que el club da al talento de la región, fue el lateral izquierdo Shean Paul Barbosa: quien para su dicha también hizo su debut como profesional en la Liga BetPlay.

Shean Paul, quien recién cumplió sus 19 años, el pasado 7 de abril, disputó sus primeros 90 minutos con el ‘Vinotinto y Oro’: el mismo club en el que fue figura en la década de los 90 su padre, el recordado Fabián Barbosa, quien entre 1992 y 1996 integró la plantilla del equipo. Gracias a sus buenas actuaciones en los combinados Sub-17 y Sub-20, el joven futbolista se ganó su derecho.

Antes de Barbosa, el último futbolista nacido en el Valle de San Bonifacio de las Lanzas que había defendido en el campo de juego la camiseta del ‘Pijao’ era el entonces zaguero central Frank Lozano: quien el 15 de septiembre del 2013, en el triunfo (1-0) frente al Atlético Huila, hizo su última aparición con el grupo. Luego, una prolongada lesión, y su deseo de tener otras opciones, lo alejaron.

Pese a que su estreno no estuvo atado al triunfo, pues la ‘tribu’ cayó por la mínima diferencia (2-1) frente al Envigado F.C., en un juego en el que el gran protagonista fue el árbitro Jorge Duarte, para este talento de la ‘Tierra Firme’ será un día que jamás olvidará. No todos los días se hace la aparición en la gran escena del balompié nacional, menos en calidad de titular y con un juego completo.

“Para su debut, me parece que cumplió. Es un jugador importante en la Sub-20, que marca la diferencia y creo que hoy (jueves) respondió a la responsabilidad que le dio el grupo. Me parece que fue destacado su trabajo y estamos muy contentos. Lástima que no conseguimos el resultado, pero hizo una buena actuación”, comentó sobre este elemento el técnico Hernán Torres. Oliveros.