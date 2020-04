José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, admitió que se saltó las leyes de distanciamiento social al salir a entrenar con varios jugadores del club a un parque de Londres.

“Acepto que mis acciones no estuvieron en la línea con las recomendaciones del Gobierno por las que solo tenemos que tener contacto con miembros de nuestra casa”, explicó Mourinjo en un comunicado.

El portugués fue ‘cazado’ junto a Dávinson Sánchez, Tanguy Ndombele y Ryan Sessegnon en un parque de la capital inglesa haciendo ejercicios de entrenamiento, sin respetar los dos metros de separación que recomienda el Gobierno.

El Tottenham, a través de un portavoz, confirmó que se les recordó tanto a Mourinho como a los jugadores sus responsabilidades. “Es vital que todos hagamos nuestra parte y sigamos los consejos del Gobierno para apoyar a nuestros héroes de la sanidad y salvar vidas”, finalizó Mourinho.

Según las recomendaciones de las autoridades británicas, hay que restringir las salidas a la calle para frenar la propagación del virus. En caso de que sea imprescindible salir, hay que mantener una distancia de dos metros con el resto de personas.

El Gobierno permite que las personas salgan una vez al día a pasear o a hacer ejercicio siempre y cuando mantengan la distancia de seguridad.

#thfc manager José Mourinho is adamant social distancing was respected during his training session with Tanguy Ndombele on Hadley Common. | @Guardian_Sport pic.twitter.com/5lM015B9Fh

— Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) April 7, 2020