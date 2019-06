Martínez, actual campeón nacional de contrarreloj, se accidentó mientas entrenaba por culpa de una mancha de aceite en la carretera, informó su escuadra en un comunicado.

“Infortunadamente, tuvo fractura en ambas manos y ya fue operado. La curación requerirá que no vaya al Tour de Francia”, explicó Kevin Sprouse, médico del Education First.

“Tendré cerca de 2 meses de recuperación. Me duelen mucho las manos, no puedo hacer nada sin ayuda. Estoy muy triste por perderme el Tour. Había entrenado mucho. Pero así es el ciclismo”, dijo Martínez a la web de su equipo.

El ‘escarabajo’ venía de ganar una etapa de alta montaña en la clásica París-Niza e iba a ser uno de los escuderos del también colombiano Rigoberto Urán en el Tour.

La ronda gala se llevará a cabo entre el sábado 6 y el domingo 28 de julio de 2019.

