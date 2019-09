green

De acuerdo con el diario español ABC, el futbolista determinó modificar su testamento en 2 aspectos, el primero tiene que ver con la entrada de la modelo Georgina Rodríguez, con quien actualmente vive, entre los beneficiarios.

El segundo es una cláusula que pone a su madre como administradora de los cerca de 300 millones de euros que tiene como patrimonio en caso de una hipotética muerte prematura.

Este par de ajustes pone frente a frente a las 2 mujeres, las cuales no se llevan bien debido a que Georgina Rodríguez no habla portugués y a que es 10 años menor que el popular ‘CR7’, aspectos que le molestarían a la madre del deportista, indicó el medio.

Es decir, que a la hora de la repartición se podrían presentar inconvenientes y choque de intereses entre ambas.

El diario añadió que Ronaldo no modificaba su testamento desde 2017, cuando su relación con Rodríguez no era la mejor, lo que lo habría llevado a no darle el estatus de heredera.

El rotativo concluyó asegurando que gran parte de los familiares del jugador serán beneficiados, entre ellos, sus sobrinos, quienes deben cumplir 18 años de edad para empezar a disfrutar de lo que les corresponda.