No obstante, las notas de condolencias compartidas en esta red social por el exmediocampista del Real Madrid y el atacante de las Juventus son las mismas. La única diferencia es la foto que acompaña el texto.

De acuerdo con el tiempo de publicación de cada tuit, Cristiano Ronaldo compartió primero el mensaje, por casi tres horas, en su cuenta oficial de Twitter.

Esta extraña coincidencia ha generado varias críticas por parte de los usuarios de las redes sociales hacía ambos futbolistas, ya que aseguran que ninguno escribió el respectivo trino y que dejaron esta labor en manos de sus ‘community managers’.

Acá, los dos trinos:

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020