El primero fue cuando el ciclista Chris Froome golpeó a un colombiano que se atravesó en plena carrera.

El segundo ocurrió el domingo, en la octava etapa del Tour de Francia: una persona intentó tomar una foto en la vía. Sin embargo, en ese momento el pedalista George Bennett iba en bajada, no vio al fanático y lo arrolló.

A fan got run over by George Bennett after he wandered into the middle of the road in the #TDF2016 pic.twitter.com/g93UCRmDY4

— NBCSN (@NBCSN) July 10, 2016