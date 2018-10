Solo un canal de televisión se quedó con los derechos para transmitir la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo de Ruta para toda Latinoamérica. La carrera se podrá ver en ESPN desde las 6 a.m. hora colombiana y su final será entre las 9:00 a.m y las 10:00 a.m.

La ciudad de Innsbruck, en Austria, reunirá a los mejores ciclistas del mundo y ofrecerá un recorrido pocas veces visto para la prueba élite masculina de un Mundial de Ciclismo de Ruta, ya que cuenta con mucha montaña.

Serán ocho los ciclistas colombianos presentes en la competencia: Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Sergio Luis Henao, Winner Anacona, Daniel Felipe Martínez, Sebastián Henao y Rodrigo Contreras.

El recorrido es de 265 kilómetros y contará con nueve ascensos. Sin embargo, la prueba no finalizará en un puerto de montaña puesto que la última cuesta está ubicada a 8 kilómetros del final. Será el descenso de esta el terreno que definirá la carrera y la repartición de las medallas, como se puede apreciar a continuación:

El último ascenso es de solo 3 kilómetros, pero su exigencia resulta muy alta al tener una rampa del 25 % y una inclinación promedio del 11.5 %. La mayor parte de la prueba tendrá lugar en un circuito de 24 kilómetros al que se le darán siete vueltas y tiene por protagonista una cuesta de 8 kilómetros.

Según la casa de apuestas Rushbet, los colombianos Rigoberto Urán y Nairo Quintana aparecen entre los 20 favoritos para ganar la prueba, mientras que encabeza el listado el francés Julian Alaphilippe.