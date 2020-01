A pesar de no figurar en los planes del técnico de la selección colombiana sub-23, que está disputando el Preolímpico, Ian Poveda fue reconocido por el adiestrador del Manchester City que condujo al ‘cafetero’ durante su estadía en el equipo ‘sky blue’.

En rueda de prensa después de la victoria de los ‘citizens’ este domingo contra el Fulham en la FA Cup, ‘Pep’ fue cuestionado por la decisión de dejar ir al juvenil con rumbo a su nuevo club, el Leeds United de la segunda división.

Allí, aseguró que este “es un club perfecto para que desarrolle sus grandes cualidades”, según informó el portal británico Sporting Life.

El entrenador, que consiguió el ‘sextete’ con el Barcelona en el 2009, añadió que el atacante, que también tiene la nacionalidad inglesa, es “joven, tiene que jugar y ahora tendrá un gran desafío” al ser dirigido por Marcelo ‘El loco’ Bielsa.

El pasado 15 de febrero, el técnico de las selecciones juveniles, Arturo Reyes, declaró que no iba a convocar al deportista al combinado nacional en cualquier categoría (sub-20 o sub-23).

Esto, debido a que considera el defender a la ‘tricolor’ como una responsabilidad de “sentir la camiseta” y “no cree” que Poveda lo haga así, según informó el diario AS.

Aquí las declaraciones de Guardiola acerca de Ian Poveda y su llegada al Leeds:

🗣 "Leeds United is an incredible challenge, to be training for one of the best or maybe the best manager in the world…"

✍️ Pep Guardiola on the decision to allow forward Ian Poveda to leave Manchester City last week.#MCFC | #LUFC pic.twitter.com/sxtZBb6dnC

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) January 26, 2020